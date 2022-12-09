2022/12/09 | 18:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qtsFbTaZf8M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما الذي دفع الحلبوسي للتحالف مع الاطار التنسيقي؟) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما الذي دفع الحلبوسي للتحالف مع الاطار التنسيقي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).