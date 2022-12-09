وزير النفط: الصين قوة اقتصادية لا يستهان بها ولمسنا رغبة كبيرة لديها لتوسيع التعاون 

2022/12/09 | 18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، أن حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تسعى إلى تحقيق علاقات تعاون متوازنة مع الجميع.

وقال عبد الغني، خلال مرافقته رئيس الوزراء، لحضور القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية في الرياض، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إن "حكومة السوداني، تسعى إلى تحقيق علاقات تعاون متوازنة مع الجميع، وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأضاف الوزير، أن "العراق منفتح في علاقاته على الجميع ويمتلك علاقات وتعاون متميزة مع الدول العربية ودول الجوار والولايات المتحدة والصين والهند واليابان ودول قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا والدول الصديقة الأخرى، ويسعى الى تعزيز وتوسيع آفاق التعاون وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتطوير قطاع النفط والطاقة والتنمية المستدامة".

ولفت إلى أن "الصين قوة اقتصادية لا يستهان بها، وهي من أكبر الدول المستهلكة للنفط، وتعد من بين أبرز مستوردي النفط العراقي، ولمسنا وجود رغبة كبيرة لدى الجانب الصيني لتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة والمحاور الاقتصادية الأخرى"، مشيراً إلى أن "السوق الآسيوية واعدة، وتشهد نمواً رغم التحديات الصحية والأمنية والتوترات السياسية التي تواجه الاقتصاد العالمي".

وتابع: "إننا نعمل ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك بلس" إلى تحقيق استقرار الأسواق النفطية العالمية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، والوصول إلى أسعار مرضية للمنتج والمستهلك".

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