التربية: رصد 33 ملياراً بموازنة العام المقبل لبرنامج التغذية المدرسية

2022/12/09 | 18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت وزارة التربية، الجمعة، أسباب توقف برنامج التغذية المدرسية، وفيما رهنت استئنافه بإقرار موازنة العام المقبل 2023، أعلنت رصد 33 مليار دينار للموازنة لتمويل البرنامج وشمول 9 مناطق أشد فقراً فيه.

وقال الناطق باسم الوزارة كريم السيد، إن "وزارة التربية سعت للالتزام ببرنامج التغذية المدرسية الذي يعد من المشاريع المهمة المؤثرة بشكل كبير جداً على البنية الخاصة للطلبة".

وأضاف السيد، أن "مشروع التغذية المدرسية أطلق بالتعاون مع منظمات دولية، لكن المبالغ التي رصدت في الفترات الماضية مع منظمة التغذية العالمية لم تكن كافية، بالتالي استمر المشروع لفترة محددة".

وأشار إلى أن "الوزارة رصدت في الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2023، مبلغ 33 مليار دينار لتمويل برنامج التغذية المدرسية وشمول 9 أقضية توزع فيها 5 مواد غذائية"، مبيناً أن "وزارة التخطيط هي الجهة التي رشحت المناطق الأكثر فقراً لشمولها ببرنامج التغذية المدرسية".

وأكد أن "الوزارة بانتظار إقرار الموازنة لإطلاق مشروع التغذية المدرسية لتسعة أقضية (الأشد فقراً) بحسب بيانات وزارة التخطيط"، مبيناً أنه "تم شمول منطقتي مدينة الصدر ببغداد والمحاويل في محافظة بابل بالبرنامج في وقت سابق في إجراء تجريبي بانتظار الموازنة لتوسيعه".

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