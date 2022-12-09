القمة الخليجية ترفض

2022/12/09 | 18:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 في الرياض، يوم الجمعة، العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والرياضية، التي تهم دول الخليج.

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