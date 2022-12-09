2022/12/09 | 18:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kcoTzNAzY_I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا قال الحلبوسي للصدرين بعد انتقاله الى ادارة الدولة؟) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماذا قال الحلبوسي للصدرين بعد انتقاله الى ادارة الدولة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).