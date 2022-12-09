2022/12/09 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت نقابة الأطباء، اليوم الجمعة، وزارة الصحية لتشكيل لجان مالية لسد العجز في دائرة صحة نينوى، الذي وصفته بـ"جريمة لا سابق لها".

وذكرت النقابة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "‏ايمانا من نقابة أطباء العراق بالوقوف إلى جانب زملائنا والمطالبة والدفاع عن حقوقهم المشروعة وبعد التخبط الإداري الذي رافق الإدارات المتعاقبة لدائرة صحة نينوى وما نتج عنها من عجز مالي كبير، إلى أن وصل الحال بعدم القدرة على تسديد رواتب الموظفين، إضافة إلى مستحقات عام 2017 والرواتب المدخرة و الرواتب التي تم سرقتها لعام 2016، والاستحقاقات المالية المتعلقة بالترفيعات والعلاوات دون وجود حلول حقيقية تلوح في الأفق لسد العجز المالي والذي تحمّل أعبائه الموظف البسيط".

ودعت "وزارة الصحة ووزارة المالية لتشكيل لجان لسد هذا العجز الذي يعد جريمة لا سابق لها تحمّلها كافة موظفي دائرة صحة نينوى".

وأضافت: "نناشد نحن اطباء العراق دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الذي نتأمل فيه كل الخير لبناء دولة حقيقية يسودها العدل والمساواة بين جميع اطياف الشعب العراقي وقطع دابر الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة العراقية بالايعاز الفوري إلى الوزارات المعنية لإطلاق الرواتب فهنالك آلاف العوائل التي تعد الأيام لتحصل على استحقاقها نهاية الشهر وهذا يعد مخالفة دستورية واضحة و جريمة بحق الإنسانية وفي حال لم يتم الاستجابة للمطالب فإن هناك خطوات تصعيدية ستتخذ بالتنسيق مع الزملاء في جميع الفروع بالإضافة إلى نقابات المعنية الاخرى الإدارية والصحية و التمريضية".

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