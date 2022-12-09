ملعب النجف الدولي .. احداث شغب عقب انتهاء مباراة نادي كربلاء والنجف (فيديو)

2022/12/09 | 18:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد ملعب النجف الدولي، الجمعة، احداث

شغب عقب انتهاء مباراة النجف وكربلاء في

ديربي الفرات الاوسط ضمن الجولة

التاسعة في الدوري الممتاز.

وكانت المباراة انتهت بفوز غزلان

البادية على العميد الكربلائي بثلا

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