أبرزهم مسؤولون إيرانيون .. بريطانيا تفرض عقوبات على شخصيات في 11 بلداً

2022/12/09 | 18:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، فرض

عقوبات تستهدف 30 شخصاً حول العالم

وصفتهم بـ "الشخصيات السياسية الفاسدة

ومنتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي العنف

الجنسي المرتبط بالنزاع"، فيما كانت

أبرز الشخصيات المستهدفة ه

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