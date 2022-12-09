2022/12/09 | 19:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجمعة، خلال القمة العربية...

ظهرت المقالة السوداني: العراق يدعم تعزيز التعاون مع الصين ويتطلع للشراكة بمبادرة الحزام والطريق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: العراق يدعم تعزيز التعاون مع الصين ويتطلع للشراكة بمبادرة الحزام والطريق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: العراق يدعم تعزيز التعاون مع الصين ويتطلع للشراكة بمبادرة الحزام والطريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).