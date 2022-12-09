2022/12/09 | 19:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة هشام الركابي: الحكومة مسؤولة أمام الاطار الداعم لها ونحذر من الاخبار الكاذبة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هشام الركابي: الحكومة مسؤولة أمام الاطار الداعم لها ونحذر من الاخبار الكاذبة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هشام الركابي: الحكومة مسؤولة أمام الاطار الداعم لها ونحذر من الاخبار الكاذبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).