2022/12/09 | 19:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NxoX1n-jM8U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية يؤكد المسؤولية التضامنية بين مؤسسات الدولة لاستئصال ظاهرة الفساد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية يؤكد المسؤولية التضامنية بين مؤسسات الدولة لاستئصال ظاهرة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).