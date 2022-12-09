2022/12/09 | 19:05 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز فيلم "جنائن معلقة" للمخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي بجائزة "اليُسر الذهبي" لأفضل فيلم روائي طويل في الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية.

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