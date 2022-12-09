المرور: مشاريع المركبات قد تتوقف نهاية الشهر الحالي-عاجل

2022/12/09 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رجحت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، توقف المشاريع الوطنية لتسجيل المركبات ليومين اثنين، نهاية الشهر الحالي.

وقال مدير اعلام المديرية العميد زياد القيسي لـ(بغداد اليوم) إن "المشاريع الوطنية لتسجيل المركبات بالمحافظات قد تغلق ليومين فقط، اي في نهاية السنة الحالية بسبب توقف المصارف ليوم او اثنين قبل آخر يوم من السنة".

وبين أن "المعاملات سيتم استلامها واكمال بعض المراجعات فيها، لكنها ستتوقف في حال وصل المراجع لمرحلة الدفع المالي، لأن محاسب المديرية داخل المشروع الوطني لا يستلم المبالغ بسبب غلق المصارف، التي نتعامل معها لتسليمها مبالغ التسجيل والجباية يوميا".

ولفت إلى أن "هناك توضحيات أخرى سيتم إعلانها عن عمل المشروع الوطني بالمحافظات أي بشأن إيقاف المعاملات من عدمه".

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