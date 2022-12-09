بعد حديث عن استقالة 3 وزراء.. ائتلاف المالكي يعلق حول

2022/12/09 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، على وجود "تصدعات" بين قوى الإطار ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد حديث عن استقالة 3 وزراء مقربين من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال مدير المكتب الصحفي لرئيس دولة القانون، هشام الركابي في تدوينة تابعتها (بغداد اليوم): "نؤكد وحدة الاطار التنسيقي وتماسكه والتزامه في دعم الحكومة، والحكومة مسؤولة امام الاطار كما هي مسؤولة امام ائتلاف ادارة الدولة".

وأردف: لذلك نرجو توخي الدقة في نقل المعلومات من مصادرها الرسمية وندين من يسوق الاخبار الكاذبة التي تهدف لتضليل الرأي العام، لكنها لن تفلح باذن الله".

نؤكد وحدة الاطار التنسيقي وتماسكه والتزامه في دعم الحكومة ، والحكومة مسؤولة امام الاطار كما هي مسؤولة امام ائتلاف ادارة الدولة ، لذلك نرجو توخي الدقة في نقل المعلومات من مصادرها الرسمية وندين من يسوق الاخبار الكاذبة التي تهدف لتضليل الرأي العام، لكنها لن تفلح باذن الله .

— هشام الركابي (@HushamHamad) December 9, 2022

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة الخليج، عن مصدر لم تسمه، قوله إن ثلاثة وزراء تابعين لائتلاف دولة القانون، قدموا استقالتهم إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وان الأخير أبقاها على مكتبه، دون أن‭ ‬يبت‭ ‬بها‭ ‬بانتظار‭ ‬تدخلات‭ ‬من‭ ‬أطراف‭ ‬أخرى‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬المالكي‭ ‬لسحب‭ ‬استقالات‭ ‬وزرائه‭.‬

وبحسب المصدرالذي نقلت عنه الصحيفة، فأن الاستقالات جاءت من ثلاثة وزراء من بينهم وزير الشباب والرياضة المقرب من المالكي احمد المبرقع، فيما جاءت الاستقالات بسبب تدخلات من عصائب اهل الحق في عمل الوزارات، بحسب الصحيفة.

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