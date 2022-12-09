البصرة.. النزاهة تطيح بضابط برتبة عقيد متلبسًا بالرشوة

2022/12/09 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، الإطاحة بضابطٍ برتبة عقيد، مدير أحد مراكز الشرطة في محافظة البصرة، مُتلبِّساً بجريمة الرشوة.

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة، تألفت فور تلقِّيها معلومات تفيد بمُساومة ضابطٍ برتبة عقيدٍ مدير أحد مراكز الشرطة لمُواطنٍ، وطلبه مبلغاً مالياً مقابل وعده بإغلاق قضايا مُتَّهمٍ فيها، وإلغاء أوامر قبضٍ صادرةٍ بحقِّهِ".

وأوضحت أنَّ "فريق المُديريَّة تمكَّن، بعد نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه، من الإيقاع به وضبطه مُتلبِّساً بجريمة الرشوة حال تسلُّمه مبلغ (١٥) ألف دولار من المُشتكي، فيما أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبط الوسيط في أحد المطاعم الشعبيَّة بمنطقة البراضعيَّة في مُحافظة البصرة".

وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المُحافظة؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق".

وفي نهاية تشرين الثاني الماضي، دعا رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون خلال زيارته مُديريَّة تحقيق البصرة، ملاكات المُديريَّة إلى مُتابعة مُستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة والرشى خلال مراجعتهم الدوائر الحكوميَّة، وذلك عبر الحضور الميداني والاضطلاع بدورهم الرقابيِّ على أتمِّ وجهٍ.

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