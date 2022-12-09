السوداني للمشاركين في القمة العربية – الصينية: أدعوكم للانفتاح الاقتصادي على العراق

2022/12/09 | 19:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة، خلال كلمته في القمة العربية - الصينية للتعاون والتنمية، أن الحكومة ستركز على تطوير الاقتصاد وتوفير الخدمات، معلناً دعم العراق لتعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الدول العربية والصين.

وأثنى السوداني في كلمته بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، على أهمية عقد هذه القمة وقال: إنها "تأتي ضمن فهم عميق للساحة الدولية، لنتمكن من تبني سياسة خارجية متوازنة وتكاملية تخدم مصالح شعوبنا ودولنا وتعززُ الاستقرار والازدهار".

وأضاف، أن" العراق يدعم جميع الجهود الرامية لتعزيز علاقاتِ التعاون والصداقة المطّردة بين الدول العربية والصين"، مبينا، أن" هذه القمة فرصة للتكامل الاقتصادي في منطقتنا من خلال تعزيز التعاون مع الصين، والإفادة من الخبرات الصينية في شتى المجالات، دون أنْ ننسى تجارب مكافحة الفقر والأوبئة، وتطوير الزراعةِ في المياه المالحة، وجهود مكافحة التصحر".

وأشار الى أن "العراق يرتبط مع الصين بعلاقات عريقة أخذت حيزاً متنامياً من الاهتمام والتطور خلال السنواتِ الماضية على الصعيدين الحكومي والشعبي"، لافتا إلى أن "العراق يتطلعُ إلى تعزيز الشراكة ضمن مبادرة الحزام والطريق، وضمن مجالات الاستثمار والطاقة ومشاريع البنى التحتية".

وأكد السوداني أن "َخطواتنا في المرحلة المقبلة ستركزُ على جملة مساحات، منها: تطوير الاقتصاد وتوفير الخدمات، وأدعوكم اليوم للانفتاح الاقتصادي على العراق فهو يمثلُ بيئةً واعدة للاستثمار، ويمتلكُ مقومات نجاح مهمةً بشرياً ومادياً".

ولفت إلى أن "منطقتنا هي قلبُ العالم وحلقةُ الوصلِ بين قاراتِ آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتحتل مكانة استراتيجيةً مميزة في مجال الطاقة، والعراقُ مركز هذه المنطقة تاريخياً وثقافياً، ومن بين أهم الدول المصدرة للنفطِ في العالم".

وأكد رئيس الوزراء حرص العراق على استقرار النظام الاقتصادي العالمي من خلال دوره كعضوٍ مؤسسٍ في منظمة أوبك، مشيراً إلى أننا "نستهدفُ مع شركائِنا تحقيق الاستقرار في إنتاج النفط وأسعارهِ بما يحققُ المصالح المتوازنة للمنتجين والمستهلكين".

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