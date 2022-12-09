بعد الإطاحة بطباخ الكرستال .. الأمن الوطني يلقي القبض على الموزع في بغداد

2022/12/09 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن جهاز الامن الوطني ، الجمعة، القبض على موزع الكريستال في العاصمة بغداد.

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