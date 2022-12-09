2022/12/09 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على موزع مادة "الكرستال" المخدرة في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأمن الوطني يقبض على موزع "الكرستال" في بغداد (فيديو)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأمن الوطني يقبض على موزع "الكرستال" في بغداد (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).