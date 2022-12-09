2022/12/09 | 19:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tbCQ-h_WfwA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قنطرة المسيب.. مشروع لم يكتمل رغم المباشرة به منذ 2014) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قنطرة المسيب.. مشروع لم يكتمل رغم المباشرة به منذ 2014) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).