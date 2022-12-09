مجموعة أستر دي أم للرعاية الصحية (Aster DM Healthcare) ومدينة فاروق الطبية (Faruk Medical City) توقعان عقدا لتطوير خدمات الرعاية الصحية في العراق.

2022/12/09 | 20:00 - المصدر: مدينة فاروق الطبية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة أستر للرعایة الصحیة ومدینة فاروق الطبیة توحدان جهودهما ضمن مبادرة فریدة من نوعها في البلد من أجل تطویر قطاع الرعایة الصحیة في العراق.

دبي، 7 ديسمبر 2022 : وقعت مجموعة أستر دي أم للرعاية الصحية، إحدى أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، عقدا مع مدینة فاروق الطبیة، الرائدة في تزوید خدمات الرعایة الصحیة في كوردستان و العراق، للتعاون في مجال تطویر القدرات وبرامج التدریب المهني والأکادیمي للكادر الطبي والمتخصصین في الرعایة الصحیة في العراق.



مدینة فاروق الطبیة هي جزء من مجموعة فاروق الإستثماریة إحدی أکبر المجموعات الإستثماریة في العراق.



من خلال هذه الشراكة، سيقوم أطباء من مجموعة أستر دي أم للرعاية الصحیة بزيارة مدينة فاروق الطبية واستخدام مرافقها المتطورة لتقديم الإستشارات الطبية والقيام بالعمليات الجراحية غير المتوفرة محليا والتي یتعین علی المرضی في غیابها تکبد عناء السفر إلی خارج البلد.



ستقوم شرکة أستر دي أم للرعایة الصحیة ومدینة فاروق الطبیة معا بتقدیم التدریب والدعم الأکادیمي للكادر الطبي والمسعفین في مستشفی مدینة فاروق الطبیة.



تهدف هذە الخطوة إلی تطویر مدینة فاروق الطبیة من قبل الطرفین کمستشفی متمیز وذلك من خلال تقدیم التدریب الأکادیمي المتطور وتطویر القدرات، جنبا إلی جنب مع معاییرها الدولیة المرموقة في تقدیم الخدمات الطبیة والسریریة ذات التصنیف الأول في العراق من حیث الجودة.



وستلعب شرکة أستر دي أم للرعایة الصحیة أیضا دورا إستشاریا في توجیە مدینة فاروق الطبیة للتقدم بطلب للحصول علی الإعتماد الدولي.

کما وقعت مجموعة فاروق الإستثماریة وشرکة أستر دي أم للرعایة الصحیة مذکرة تفاهم لبحث فرص التعاون المحتملة بغیة توسیع نطاق خدمات أستر الصیدلیة إلی العراق، بما فیها توزیع المنتجات الدوائیة وبیعها بالتجزئة وکذلك المنتجات الصحیة.

وقال الدکتور (آزاد موبين)، مؤسس ورئيس والمدير التنفيذي لمجموعة أستر للرعاية الصحية تعليقاً علی التعاون بین الشرکتین: "يسعدنا الدخول في شراکة مع مدينة فاروق الطبية 'FMC' في كوردستان لدعم العملیات السریریة والبرامج الأکادیمیة في مدينة فاروق الطبية 'FMC' في السلیمانیة.



مع عقود من الخبرة في تقدیم الرعایة الثالثیة والرباعیة للمرضی، فإن شرکة أستر في وضع جید یؤهلها لتقدیم تدریب شامل إلی المختصین في مجال الرعایة الصحیة في العراق.



کما سیقوم أطباءنا الخبراء بزیارة مدینة فاروق الطبیة 'FMC' بشکل منتظم للمساهمة في رعایة المرضی.



تؤکد هذە الشراکة مجدداً التزام أستر بدعم المرضی ومشاعر التآخي في مجتمع الأطباء عبر الحدود الجغرافية."

وقال السيد (فاروق مصطفی رسول)، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة فاروق الإستثمارية ومدينة فاروق الطبية بهذا الصدد: " یسعدنا أن نعلن عن هذە الشراکة الجدیدة مع شرکة أستر دي أم للرعایة الصحیة.



ونتطلع إلی العمل معا للإرتقاء بخدمات الرعایة الصحیة وتطویرها في جمیع أنحاء كوردستان و العراق.



مع أستر دي أم للرعایة الصحیة، سنعمل بالتعاضد علی جمیع المستویات الطبیة والإداریة لتحسین عملیات المستشفی والخدمات السریریة عن طریق توحید جهود مجموعة فاروق الإستثماریة بسجلها الحافل في ریادة الأعمال في كوردستان و العراق علی مدی 45 عاما الماضیة، والحضور القوي لمدینة فاروق الطبیة وحضور علامتها التجاریة کرائد في مجال خدمات الرعایة الصحیة في العراق، وشرکة أستر دي أم للرعایة الصحیة من خلال ریادتها في مجال توفیر الرعایة الصحیة علی مدار 36 عاما في دول مجلس التعاون الخليجي والهند.



نحن نسعی إلی المزید من التطویر لقطاع الرعایة الصحیة في کوردستان والعراق من خلال المساهمة الفعالة في التعلیم الطبي في مجالات التمریض والعلوم الطبیة الحیویة".

حول مجموعة أستر دي أم للرعاية الصحية

مجموعة أستر دي إم ' Aster DM Healthcare Limited ' للرعایة الصحیة المحدودة هي واحدة من أكبر مزودي خدمات الرعایة الصحیة الخاصة في دول مجلس التعاون الخلیجي والهند. مع التركیز بشکل جوهري على التمیز السریري.



مجموعة أستر دي أم للرعایة الصحیة هي إحدى المؤسسات القلیلة في العالم التي تتمتع بحضور قوي عبر کافة مجالات الرعایة الصحیة الأولیة والثانویة والثالثیة والرباعیة عن طریق 30 مستشفى و 121 عیادة و 459 * صیدلیة و 19 مختبرا و 140 مركزا للمرضى في سبع دول، بما فیها الهند. لدینا أكثر من 2400 موظف متخصص مع 3622 طبیبا و 8095 ممرضا موزعین عبر المناطق الجغرافیة التي نتواجد فیها.



نقدم وعدا بسیطا ، لكن قویا لأصحاب العلاقة: "سنعاملك بشكل جید".



مجموعة أستر تعمل علی إیصال خدمات رعایتها الصحیة المتمیزة إلی جمیع القطاعات في دول مجلس التعاون الخلیجي من خلال علاماتها التجاریة أستر " Aster " ومیدكیر " Medcare " وأكسس " Access ".

*بما في ذلك 214 صیدلیة في الهند تدیرها Alfaone Retail Pharmacies Private Limited بموجب ترخیص علامة تجاریة من أستر.

حول مجموعة فاروق الإستثمارية

تم تأسیس مجموعة فاروق الإستثماریة من قبل رجل الأعمال المعروف السید فاروق مصطفى رسول، الذي بدأ حیاتە المهنیة في مجال الأعمال التجاریة في سبعینیات القرن الماضي.



تغطي أعمال مجموعة فاروق الإستثماریة 10 قطاعات: صناعة الأسمنت، الإتصالات والتكنولوجیا، الخدمات الطبیة، الضیافة، معالجة النفایات، البناء والمقاولات، العقارات، الخدمات المالیة، التأمین والصناعة. تضم مجموعة فاروق الإستثماریة حاليا 20 شركة عاملة في مجالات مختلفة.



دأبت مجموعة فاروق الإستثماریة علی دعم التنمیة في المجالات الإجتماعیة والإقتصادیة والإعلامیة في العراق.



أكثر من 7,000 موظف یعملون حالیا في مجموعة فاروق الإستثماریة.



مجموعة فاروق الإستثماریة هي موطن لآلاف من أصحاب المواهب من المواطنین والوافدین الذین یساهمون في التنوع والتقدم المستمر للمجتمع.

حول مدينة فاروق الطبية

تعد مدینة فاروق الطبیة التي تقع في السلیمانیة، المستشفی الرائد في العراق والتي تقدم خدمات الرعایة الصحیة من الدرجة الأولی للمرضی في العراق والمنطقة.



تم تشییدها على مساحة 70,000 متر مربع، وهي مساحة كبیرة تمكن المستشفى من إستیعاب عدد كبیر من المرضى وتوفیر أفضل الخدمات لهم في بیئة متطورة ومریحة حیث تكون سلامة المرضى وراحتهم من الأولویات القصوى. تعتبر مدینة فاروق الطبیة واحدة من أفضل مقدمي خدمات الرعایة الصحیة في العراق حیث تقدم خدمات طبیة من الدرجة الأولى تلبي المعاییر العالمیة.



یحتوي المستشفى على 210 سریر للمرضى، وأكثر من 190 طبیبا من ذوي الكفاءات العالیة والشهادات العلیا و 120 غرفة فردیة مزودة بالأجهزة بالكامل و 21 جناحا متطورا مزودا بأحدث التصامیم والتقنیات الطبیة و 11 غرفة عملیات متطورة ومجهزة بأحدث التقنیات الطبیة، مع أكثر من 25 عیادة متخصصة في جراحات القلب و الاوعیة الدمویة و جراحات الجملة العصبیة و العظام و الفقرات و مراكز متخصصة في خدمات الولادة والأمومة وجراحة السرطان وعیادة جراحة الثدي و غیرها من التخصصات الطبیة الدقیقة.

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