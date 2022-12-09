2022/12/09 | 20:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2jJyp427LsY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. بدء اجتماع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك في أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. بدء اجتماع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).