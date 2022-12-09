انقطاع الكهرباء أغرق أجزاء من باريس في الظلام

2022/12/09 | 20:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرقت أحياء عدة في جنوب باريس في الظلام

ليل أمس، بسبب انقطاع التيار الكهربائي

الذي ربطته شركة آر.تي.إي الفرنسية

المشغلة لشبكة الكهرباء بخلل فني في أحد

المحوّلات الكهربائية لشركة إينيديس

للطاقة الكهربائ

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