2022/12/09 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم - بغداد

استطلعت عدسة (بغداد اليوم) آراء المواطنين بشأن السلة الغذائية، فيما أشار بعضهم إلى أنهم يعشون بنسبة مئة بالمئة على مفردات السلة الغذائية.

وقال أحد المواطنين إن "هناك الكثير من العوائل تعيش بنسبة مئة بالمئة على السلة الغذائية"، مبينا أن "السلة الغذائية تسد جزءا أساسيا للفقراء".

وأشار مواطن آخر: "رواتبنا ضعيفة، الحصة التموينية أهم شيء"، مضيفا أن "الحصة التموينية تسد رمق العيش للكسب والذين لا يملكون رواتبا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنون لـ(بغداد اليوم): نعيش بنسبة 100% على السلة الغذائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطنون لـ(بغداد اليوم): نعيش بنسبة 100% على السلة الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).