إحباط عملية اغتيال وشيكة لمرجع ديني في إيران

2022/12/09 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اعلن الحرس الثوري الايراني، اليوم الجمعة، إحباط عملية اغتيال لإمام جمعة مشهد آية الله أحمد علم الهدى، واعتقال الشبكة المخططة لتنفيذ العملية.

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