وصول باخرة إلى العراق محملة بـ42 الف طن من الرز للسلة الغذائية

2022/12/09 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، اليوم الجمعة، عن وصول الباخرة" CMB FLOR S " المحملة باثنين وأربعين ألف طن من الرز التايلندي لصالح السلة الغذائية للوجبات المتبقية لعام 2022 .

وقالت الشركة في بيان تابعته (بغداد اليوم) أن" الباخرة وصلت الى منطقة الادلاء في المياه الإقليمية محملة بـمادة الرز التايلندي المقرر تجهيزه ضمن السلة الغذائية ".

وأضافت أن فريقاً من فاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية في الشركة استقلوا سطح الباخرة لسحب نماذج الرز بغية القيام بفحصه فحصاً أولياً ومن ثم ارسال النماذج الى مختبر قسم السيطرة النوعية المركزي العائد للشركة في بغداد لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل اطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء".

وقالت الشركة أنه" وبعد ظهور نتائج الفحص المختبري ستقوم الشركة بتفريغها واعداد خطة تسويقية للكمية وتوزيعها للمحافظات وحسب حاجة كل محافظة لغرض تجهيز المادة ضمن مفردات السلة الغذائية" .

ويذكر أن نوعية الرز المستوردة والمتعاقد عليها هي من نوعيات الرز الابيض ذات الحبة الطويلة والمصنف ضمن أجود الانواع .

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