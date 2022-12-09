2022/12/09 | 20:37 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمشاركة عراقية.. القمة العربية الصينية تخرج باتفاق من 24 نقطة جوهرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/09 | 20:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة عراقية.. القمة العربية الصينية تخرج باتفاق من 24 نقطة جوهرية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة عراقية.. القمة العربية الصينية تخرج باتفاق من 24 نقطة جوهرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).