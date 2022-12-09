بضربات الترجيح :كرواتيا تهزم البرازيل وتصعد للنصف النهائي في كاس العالم

2022/12/09 | 21:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع منتخب البرازيل منافسات كأس العالم

عقب الخسارة أمام كرواتيا، بركلات

الترجيح بنتيجة (4-2) بعد نهاية الوقت

الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي

بهدف لكل فريق، بالمباراة التي جمعتهما

بربع نهائي المسابقة.

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