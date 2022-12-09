2022/12/09 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدث النائب عن تحالف عزم، طلال الزوبعي، اليوم الجمعة، عن عمل ممنهج لتهميش بغداد سياسيًا، في تلميح واضح ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وذلك علي خلفية تهجم الحلبوسي على إدارة محافظة صلاح الدين.

وقال الزوبعي، عبر تدوينة تابعتها (بغداد اليوم) إن "على من يتّهم الاخرين بالتقصير والفشل أن يراجع مسيرته وسلوكه السياسي المليء بالتعنّت والاستبداد والانفراد بالرأي والبحث عن المصالح الشخصية، والعمل الممنهج طوال سنوات لتهميش دور محافظة بغداد واستحقاقاتها السياسية والانتخابية والاعتبارية".

واختتم تدوينته بوسم "#بغداد_تنهض_بالعزم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوبعي يتهم الحلبوسي بتهميش استحقاق بغداد السياسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوبعي يتهم الحلبوسي بتهميش استحقاق بغداد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).