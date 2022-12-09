السوداني يبحث مع بن سلمان تفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي

2022/12/09 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، على هامش انعقاد القمّة العربية الصينية للتعاون والتنمية في الرياض.

وبحث الطرفان في اللقاء الذي تابعته (بغداد اليوم)، آليات تفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات بين الجانبين.

وأكد السوداني" أهمية القمة العربية الصينية في تحقيق التكامل الاقتصادي وبما يخدم مصالح شعوب المنطقة"

وأبدى الاستعداد التام لتطوير العلاقات الثنائية، خصوصا في مجال الاقتصاد والاستثمار.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي رغبة المملكة في إدامة العلاقات مع العراق، نحو المزيد من التعاون المتبادل في شتى المجالات.

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