2022/12/09 | 21:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Rb-cxyPxepM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناشط والاعلامي ميثم المفضل: لا توجد اي حلول جذرية لنا يجري في العراق بل ترقيعية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناشط والاعلامي ميثم المفضل: لا توجد اي حلول جذرية لنا يجري في العراق بل ترقيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).