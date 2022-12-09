2022/12/09 | 21:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، عن تمكُّن ملاكات دائرة التحقيقات من...

ظهرت المقالة مدير مركز شرطة يتقاضى رشى من متهم مقابل اغلاق قضايا في البصرة أولاً على المسلة.

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