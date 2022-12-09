شاهد بالفيديو.. رئيس وزراء العراق يعتقل صدام حسين ، كيف ردها له بعدما أصبح في الحكم؟ | أوراق مطوية

2022/12/09 | 22:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OnoJLZW9TFM

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