2022/12/09 | 22:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6TrwV3_okm8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذوو ضحايا الإبادة الجماعية يستذكرون معاناتهم مع الإرهاب) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذوو ضحايا الإبادة الجماعية يستذكرون معاناتهم مع الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).