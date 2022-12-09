بعد فيديو صادم.. هل أصيب منتخب البرازيل بـ

2022/12/09 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجع ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خروج منتخب البرازيل إلى "لعنة القطة" التي انتشرت مقاطع فيديو لأحد مسؤولي منتخب البرازيل وهو يرميها من أمام نجم ريال مدريد الإسباني فينسيوس جونيور.

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