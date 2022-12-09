2022/12/09 | 22:59 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت كندا يوم الجمعة عقوبات جديدة على روسيا وإيران وميانمار، مستشهدة بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل حكوماتهم.وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن الإجراءات تضمنت عقوبات ضد 33 من كبار المسؤولين الروس الحاليين والسابقين وستة كيانات متورطة في “انتهاكات منهجية مزعومة لحقوق الإنسان” ضد المواطنين الروس الذين احتجوا على الغزو الروسي لأوكرانيا.منذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كندا تفرض عقوبات جديدة على ثلاث دول شبكة القيقب الدولية.

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