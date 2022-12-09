القوة الجوية تحتفل بوصول آخر طائرة من دفعة متعاقد عليها منذ اكثر من 8 سنوات

2022/12/09 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

احتفلت قيادة القوة الجوية، اليوم الجمعة، بوصول آخر طائرة من عقد طائرات (L159) التشيكية الصنع.

وذكر إعلام القوة الجوية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بحضور قائد القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد علي، وعدد من كبار الضباط أعضاء هيئة ركن القيادة (مديرو المديريات)، احتفلت قيادة القوة الجوية هذا اليوم الموافق 9 كانون الاول 2022 بوصول آخر طائرة من عقد طائرات ( L159 ) التشيكية الصنع".

وبين أن "العراق تعاقد على (١٢) طائرة من هذا النوع، (١٠) منها مقاتلة احادية المقعد متعددة المهام، وطائرتين تدريبيتين مزدوجتي المقعد، وتم استلام اول طائرتين منفردتين عام ٢٠١٥ ومن ثم استلام بقية الطائرات بصورة متعاقبة ماعدا طائرة واحدة مزدوجة لم تصل بسبب عدم اكتمال تجهيزها من قبل الشركة المتعاقدة وتلكؤها".

وأردف: "بجهود كبيرة ومتابعة مستمرة من قبل قيادة القوة الجوية العراقية ولاسيما جهود قائد القوة الجوية، تم اليوم وصول الطائرة الى العراق بعد محادثات مطولة بين الجانبين وضغط متواصل من وزارة الدفاع العراقية ورئاسة اركان الجيش وقيادة القوة الجوية".

وأشار إلى "اكمال العدد الكلي للعقد بدون اي تكلفة مالية حيث كان الاتفاق على ان تجهز من ضمن العقد المبرم لحين وصولها الى العراق".

وأوضح أن "هذه الطائرات تعد من الطائرات الحديثة متعددة المهام وهي من الطائرات القتالية الخفيفة والتدريبية ايضا، وان وصول هذه الطائرة المزدوجة اليوم في غاية الاهمية للاستفادة منها في مجال تدريب طياري سرب (115) الجوي ولتكون رافداً جديداً يصب في تطور القدرة القتالية لطيارينا الابطال ليكونوا عوناً وسنداً لجيشنا الباسل وبلدنا الحبيب".

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