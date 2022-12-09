السوداني يغادر الرياض بعد انتهاء القمة

2022/12/09 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الرياض

ذكرت وسائل إعلام سعودية، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، غادر الرياض، اليوم الجمعة، بعد مشاركته في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

وودع السوداني في مطار الملك خالد الدولي كل من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، ومندوب عن المراسم الملكية.

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