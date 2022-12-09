ضبط عجلة يستقلها 4 متهمين بداخلها مواد مخدرة وأدوات تعاطٍ في بغداد

2022/12/09 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت شرطة بغداد، اليوم الجمعة، ضبط عجلة يستقلها أربعة متهمين بداخلها مواد مخدرة مع أدوات تعاطٍ في العاصمة.

وذكر إعلام الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "في أثناء الانتشار المسائي الذي أشرف عليه مدير أفواج طوارئ الكرخ، ضبطت مفارز فوج طوارئ الكرخ الثالث في بغداد عجلة يستقلها أربعة متهمين بداخلها مادة الكرستال المخدرة، مع بايب تعاطٍ مستخدم".

وأشار إلى "اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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