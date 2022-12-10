"الذهب الذي لا يصدأ".. مغردون يشيدون بلوكا مودريتش بعد الفوز على البرازيل

2022/12/09 | 23:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مغردون في موقع تويتر باللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، بعد مستواه العالي في مواجهة كرواتيا والبرازيل، في الدور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

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