2022/12/09 | 23:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الجمعة، أن السفير الإيراني في العراق أبلغه بدعوة رسمية لزيارة الجمهورية الإسلامية لبحث ملف المياه وحصة العراق المائية.

وبين ذياب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “هناك زيارة أخرى سيجريها رئيس الجمهورية لطيف رشيد او رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتركيا لبحث ملف المياه وحصة العراق”.

وأوضح بأنه “بحث مع رئيس الجمهورية ملف المياه”، مؤكدا “اهتمام الرئيس بحصة العراق وضرورة الحصول عليها من الدول المتشاطئة ودول المنبع”.

وذكر وزير الموارد بأن “رئيس الجمهورية كان وزيرا اسبق للموارد المائية، ويتمتع بمعرفة كبيرة بهذا الملف”.

وتوقع الوزير مختتماً أن “يتم تحقيق نتائج مهمة بالحصول على حق العراق المائي وهذا ملف لن يتم التهاون فيه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الموارد يكشف آخر التحركات نحو الجوار بشأن المياه) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الموارد يكشف آخر التحركات نحو الجوار بشأن المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).