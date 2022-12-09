ماسك يعلن حرباً على الحسابات المزيفة في تويتر.. 1.5 مليار تنتظر الحذف

2022/12/09 | 23:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الملياردير الأمريكي ومالك شركة تويتر، إيلون ماسك، اليوم الجمعة، أن تويتر سيبدأ “قريباً” في التخلص من 1.5 مليار حساب من الحسابات غير النشطة والتي لم تنشر تغريدات أو تسجل عملية دخول منذ سنوات، فيما بيّن أن المنصة لن تعيد الحسابات العشوائية المزيفة والمستخدمين المتورطين في أنشطة “إجرامية” أو “غير قانونية”

وكان أغنى رجل في العالم أعلن مطلع الشهر الجاري أن تويتر بدأت “تطهير” المنصة من الحسابات المزيفة، وأضاف في تغريدة حينها: “تويتر بدأت بحذف الكثير من حسابات البريد العشوائي (الاحتيالية) في الوقت الحالي، لذلك قد ترى انخفاضاً في أعداد المتابعين”.

ضوابط جديدة للإعلانات في تويتر

يأتي ذلك بعدما قالت “تويتر” في بريد إلكتروني أرسلته للمعلنين، أمس الخميس، إنها ستطرح ضوابط جديدة في وقت قريب -قد يكون الأسبوع المقبل- ستسمح للشركات بـ”منع ظهور إعلاناتها أعلى أو أدنى تغريدات تحتوي على كلمات مفتاحية بعينها”.

كذلك قالت تويتر للمعلنين إنها أزالت الإعلانات عن الحسابات المذكورة في مقالة نشرتها صحيفة واشنطن بوست، الثلاثاء 6 كانون الأول / ديسمبر، وأشارت إلى أن إعلانات ظهرت في حسابات للقوميين البيض على تويتر.

وذكرت تويتر للمعلنين أنها “لن تعيد حسابات العناصر السيئة والحسابات العشوائية المزيفة وحسابات المستخدمين المتورطين في أنشطة إجرامية أو غير قانونية”.

والضوابط الجديدة هي جزء من جهود تويتر في “طمأنة وإعادة جذب المعلنين الذين سحبوا إعلاناتهم من المنصة منذ أن اشتراها الملياردير إيلون ماسك في تشرين الأول / أكتوبر، وسط تقارير من جماعات حقوق مدنية تفيد بأن خطاب الكراهية تزايد منذ استحواذ ماسك وبعد إعادة تفعيل عدة حسابات كانت محظورة أو معلقة.

“تويتر بلو”

في الوقت ذاته، ذكر البريد الإلكتروني المرسل للمعلنين، أن نسخة منقحة من خدمة اشتراكات تويتر وتسمى (تويتر بلو) ستبدأ في العمل.

ووفقاً لما ورد في البريد الإلكتروني سيسمح الاشتراك في تلك الخدمة للحسابات بتلقي علامة تحقق.



فيما ستحصل حسابات الأفراد على علامة زرقاء بصحة التحقق، أما العلامات الذهبية والرمادية فستكون لحسابات الشركات والحكومات.

أضاف البريد الإلكتروني أن سعر الاشتراك سيكون سبعة دولارات شهرياً على نسخة الويب على الإنترنت و11 دولاراً شهرياً على أجهزة أبل.

وتجني تويتر ما يقارب 90% من إيراداتها من بيع الإعلانات الرقمية.



فيما عزا ماسك مؤخراً “تراجعاً ضخماً في الإيرادات” لضغوط جماعات الحقوق المدنية على العلامات التجارية لوقف إعلاناتها على تويتر.

إدارة المحتوى في تويتر

وفي السياق، ذكر مصدر مطلع لرويترز أن أحد ممثلي تويتر قال في اتصال جرى الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول مع مجموعة عاملة في قطاع الإعلانات إن المنصة تفكر في أن يعمل مديرو المحتوى، وكثير منهم متعاقدون من خلال شركات تعهيد، على قوة الشركة.

وأضاف المصدر أن ممثل تويتر قال إن عمل القائمين على تدقيق المحتوى على قوة الشركة سيسمح للمنصة بالاستثمار أكثر في عملية إدارة اللغات الأخرى غير الإنجليزية.

وتأتي التعليقات بعدما قالت إيلا إروين رئيسة قسم الثقة والسلامة الجديدة لرويترز، إن المنصة ستعتمد بشكل أكبر على إدارة المحتوى الآلية.



لافتة إلى أن عمليات التسريح الأخيرة في تويتر، التي شملت 50% من الموظفين، لم تؤثر بشكل بالغ في فريق إدارة المحتوى ومن يعملون في مجالات حساسة مثل سلامة الأطفال.

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