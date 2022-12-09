الحشد الشعبي يطيح بأحد عناصر “داعش” بالانبار

2022/12/09 | 23:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الاطاحة بأحد عناصر فلول “داعش” الإرهابي في محافظة الانبار.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”تمكنت قوة من الفوج الثاني في اللواء 27 […]

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