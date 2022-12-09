شرطة بغداد تُطيح بمتهم سرق 500 مليون في بغداد

2022/12/09 | 23:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية شرطة بغداد ،اليوم الجمعة، القبض على شخص متهم بسرقة 500 مليون دينار عراقي في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى […]

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