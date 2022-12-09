2022/12/09 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البطالة والتظاهرات وثورة الجياع – جواد العطار مرة اخرى تتجدد التظاهرات في الناصرية على غير ما جرت العادة ، فاجواء التفاؤل التي ترافق تشكيل اي حكومة جديدة تؤجل دائماً اي وسائل احتجاجية… لكن حكومة السيد السوداني واجهت اول اختبار لها امام الجمهور قبل انقضاء فترة المئة يوم الاولى من عمرها.من رؤية بسيطة للأحداث التي […]

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