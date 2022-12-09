2022/12/09 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تعيد العمل بلجنة تقصّي الحقائق عن قتلة المتظاهرين إجراءات أمنية تلاحق متورّطين بأعمال عنف ومحتجو الحبوبي يعلنون الإعتصام الناصرية – باسم الركابي اعلن محتجو ساحة الحبوبي في الناصرية بمحافظة ذي قار ،الاعتصام المفتوح حتى الكشف عن قتلة المتظاهرين خلال صدامات شهدتها المحافظة قبل يومين.وتواصل لجان امنية شكلتها الحكومة ،التحقيق باعمال العنف وملاحقة المتورطين […]

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