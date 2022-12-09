2022/12/09 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني وجين بينغ يعقدان في الرياض جولة مباحثات بشأن مبادرة الحزام والطريق السعودية والصين تؤكّدان الوقوف مع العراق في تحقيق تطلّعات الإستقرار والتنمية الرياض – الزمان جددت السعودية والصين ،تأكيد دعم العراق وتحقيق تطلعات شعبه في الامن والاستقرار والتنمية الاقتصادية ، واعربتا عن ترحيبهما بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.واكد بيان مشترك على هامش القمة العربية […]

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