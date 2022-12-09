2022/12/09 | 23:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YdniFIPRwWc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني وقع في فخ الصين.. وحقبة عبد المهدي عادت بعد سنين | الحصاد الاخباري 2022/12/9) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني وقع في فخ الصين.. وحقبة عبد المهدي عادت بعد سنين | الحصاد الاخباري 2022/12/9) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).