كاشفة بعض تفاصيله.. القانونية النيابية تؤكد المضي بتعديل قانون التقاعد

2022/12/09 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز اليوم الجمعة، مضي البرلمان في تعديل قانون التقاعد، فيما كشف عن مقترح باحتساب راتب المتقاعد وفق راتبه الكلي وليس الاسمي فقط.

وقال عنوز في تصريحات وردت لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان ماض باتجاه تعديل مقترح قانون التقاعد وجعله ملبياً جميع احتياجات المتقاعد وإبعاده من العوز المادي".

وأوضح أن "مجلس النواب بطور دراسة توحيد قانون التقاعد لجميع الفئات العسكرية والمدنية وهنالك جدية بحسم المقترح".

وأشار إلى ان "التعديل مقترح من الدورات السابقة للبرلمان وهو ضمن المشاريع الحكومية"، مشددا على "ضرورة تعديل فقرات مقترح القانون المتعلقة بالسن واحتساب الراتب أو الأجور التي تدفع للمتقاعدين".

وأكد على "ضرورة احتساب راتب المتقاعد وفقا لراتبه الكلي وليس الاسمي لتوفير الحياة الكريمة للمتقاعد"، مبينا "أهمية الحراك لإجراء دراسة شاملة للأجور اليومية والرواتب المتدنية للموظفين ورفعها إلى المستوى المقبول".

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