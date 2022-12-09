2022/12/09 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دول أوروبا بتقديم "دعم مفتوح للمنظمات الإرهابية" في إشارة الى حزب العمال الكردستاني الذي تشن أنقرة عمليات عسكرية ضده في مناطق انتشاره شمالي العراق وسوريا.

وأوردت شبكة ام اس ان الامريكية في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، تصريحات لأردوغان أكد خلالها ان "تركيا ومنذ الحرب العالمية الثانية وقفت مع أوروبا، لكنها للأسف تركتنا نقف وحيدين امام الإرهاب الذي يهدد وحدة بلادنا"، على حد قوله.

وقال الرئيس التركي الذي تاتي تصريحاته بالتزامن مع ازمة دبلوماسية بين بلاده وكل من السويد وفنلندا لرفض انقرة دخولهم الاتحاد الأوروبي: "بالنظر الى الدعم العلني والسري الذي تقدمه دول أوروبا للتنظيمات الإرهابية، فان من الصعب علينا ان نتخيل مستقبلا مشتركا"، ملوحا بانسحاب بلاده من التحالف الأوروبي.

وتزامنت تصريحات أردوغان مع تقارب بين انقرة وموسكو حول ازمة الحبوب الروسية والاوكرانية، بالإضافة الى الانتقادات التي توجه ضد حكومته بسبب الضربات العسكرية التي تشنها داخل العراق وسوريا وقادت الى اطلاق اليونان تهديدات مباشرة ضد انقرة بوصفها "تهدد امن الجيران ومنهم اليونان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يشكو من "خيانة أوروبية" بسبب "البي كي كي") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يشكو من "خيانة أوروبية" بسبب "البي كي كي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).