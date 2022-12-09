2022/12/09 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، حكما بالسجن 25 عاما على مواطن عراقي قتل زوجته بسبب "تصرفات مشينة" على حد وصف فريق دفاعه، مؤكدين ان القضية تتعلق بــ "جريمة شرف"، بحسب ما كشفت صحيفة ذا كرونكلز.

وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان "المواطن العراقي ذو الثلاث وثلاثين عاما ياسر الدراجي، قام بقتل زوجته ابتهال الدراجي خنقا قبل حرق جثتها في ولاية واشنطن الامريكية بعد موجة من الخلافات بسبب تصرفات الزوجة التي قال فريق الدفاع انها أصبحت أمريكية جدا، مؤكدين لأن زوجة المتهم بدات باحتساء الكحول ومواعدة رجال اخرين بشكل علني"، موضحين ان الحكم سينتقل الى محكمة التمييز".

ونقلت ذا كرونكلز الامريكية عن فريق الادعاء العام الأمريكي، ان "الحكم الصادر بحق ياسر كان قاسيا بالنظر الى طبيعة الجريمة التي ارتكبها، وأن فريق المحلفين رأى في حرق الجثة فعلا اجراميا يتطلب حكما قاسيا"، على حد قولهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدأت بشرب الحكول ومواعدة الرجال.. محكمة أميركية تحاكم عراقيًا قتل زوجته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدأت بشرب الحكول ومواعدة الرجال.. محكمة أميركية تحاكم عراقيًا قتل زوجته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).